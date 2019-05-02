Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Açılışa katılan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi öğrencilerle birlikte halay çekti.

Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışına Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, okul müdürü Günay Akay, proje yürütücüsü Neslihan Bahadır, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış öncesi Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak ile öğretmenler okulun avlusunda öğrencilerle birlikte halay çektikten sonra fuarın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından fuara katılan Kaymakam Çiftçi, stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi alarak öğrencilerle çalışmalarından başarılar diledi.

"Sürekli projeler içerisinde bulunmak istiyoruz"

Fuar ile ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Neslihan Bahadır, Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK desteği ile 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlediklerini söyledi. Bahadır, "Projelerimiz kabul edilmişti ve kabul edilen projelerimiz öğrencilerimizle birlikte hazırlanarak sunuldu. Bunun yanı sıra iki projelerimiz daha vardı ve onlarında sunumunu gerçekleştirdik. Her zaman bilim ile iç içe olalım, bir şeyler üretelim ve meslek liseliler olarak çalışmalar yapalım diye sürekli projeler içerisinde bulunmak istiyoruz. Ben ve öğrencilerim bu çalışmalarda bulunurken, büyük bir keyif aldık ve pek çok şey öğrendik. Bilimin ucu bucağı yok, daha fazlasını öğrenip yapabileceğimize inanıyorum. Öğrencilerimle birlikte daha fazla çalışmalarda bulunacağız inşallah. Diğer projelerde çalışmayı düşünüyoruz" dedi.

Fuarın iki gün boyunca açık kalacağı öğrenildi.