Diyarbakır'da 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hazro ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi metropol şehirlere sevk etmek amacı ile nakliyeci aradıkları bilgisi alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Şüpheli S.K. isimli şahsın yapılan fiziki takibinde elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi Hazro ilçesi Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. isimli şahıslar ile birlikte nakliye aracına yükledikleri tespit edilmiş, bahse konu nakliye aracı yapılan takip sonrasında Hazro-Diyarbakır karayolunda durdurulmuştur. Araç içerisinde yapılan arama faaliyeti neticesinde aracın zula diye tabir edilen yerlerine gizlenmiş ve satışa hazır vaziyette 47 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.