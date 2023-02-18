Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 5 asırlık Parlı Sefa camisinin minaresi depremden zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır'da tarihi yapılar zarar gördü. İşin uzmanları, tarihi yapıları tek tek gezip yerinde inceleme yapıyor. Bu yapılardan biri Merkez Sur ilçesinde bulunan asırlık Parlı Sefa Camii ve Dört Ayaklı Minare. Parlı Sefa Camisi jet hızıyla etrafı restore edilmesi için iskele ile örülürken, Dört Ayaklı Minare ise etrafı şerit ile kapatılıp, “Bu yapı tehlike arz etmektedir” yazısı yapıştırıldı.

Dicle Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, Parlı Sefa camii minaresinin duvarlarında çatlaklar olduğunu söyledi. Kısmen dökülmeler olduğunu aktaran Dr. Bedirhanoğlu, “Şu anda stabil dengesi yerinde gibi. Hemen acilen tedbir almışlar. Muhtemelen müdahaleye yönelik tedbirler ve uygulamalar hızla devreye girecektir. Yaklaşık 500 yıllık, 5 asırlık bir yapıdır. Bu tarihi yapılarda genelde ana taşıyıcı duvarlar oluşturuyor. Burada da dıştaki duvarlarda çatlaklar meydana gelmiş. Önlemlerden sonra detaylı incelenmesi gerekiyor. Cami minaresi ana yapıdan bağımsızdır. Yapıda herhangi bir hasar gözükmüyor” dedi.

“Tarihi yapıların böyle bir depremden sonra hepsinin gözden geçirilmesinde fayda var”

Dört ayaklı minare daha önce bazı tedbirler alındığını ve güçlendirildiğini hatırlatan Dr. Bedirhanoğlu, “Bunların kontrol edilmesinde fayda var. Tarihi yapıların böyle bir depremden sonra hepsinin gözden geçirilmesinde büyük bir fayda var. Önce hasarlar gözden geçirilir, daha sonra bu yapıların depreme karşı da analizleri yapılması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.