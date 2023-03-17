Diyarbakır'da 5 bin çocuk spor kurslarından yararlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam eden 'Spora Gel' kurslarından 5 bin çocuk ve genç 12 ay boyunca ücretsiz eğitim alıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı yürütülen 21 farklı spor branş kursları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden başladı.

Haftanın 7 günü 08.00-17.00 saatleri arasında çocuklar ve gençler; futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, kick boks, judo, kort tenisi, atletizm, taekwondo, çim hokeyi, yüzme, karate, güreş, hentbol, jimnastik, izcilik, dağcılık, okçuluk, dart ve satranç faaliyetlerine katılıyor.

Kursiyerler, ilgi duydukları spor alanlarında hem kendini geliştiriyor hem de sağlıklı ve psikolojik olarak daha güvende hissediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 21 spor branşının yanı sıra POMEM, PMYO, Askeri Okullar, Bekçilik, BESYO ve spor lise öğrencileri için 'Ücretsiz Özel Yetenek Kursları' kapsamında da farklı spor tesislerinde çok sayıda kişiyi sınavlara hazırlıyor.

'Sabah Sporları' görevli antrenörler eşliğinde Anıt Park, Park 75, Tema Park, Koşu Yolu, Kardeşlik, Kent Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Seyrantepe TOKİ ve Kayapınar Evlendirme Dairesi'nin bulunduğu parklarda depremlerin ardından yeniden başladı.

Vatandaşlar, sabah sporu etkinliklerinden haftanın 7 günü 07.00-10.30 saatleri arasında faydalanabiliyor. Vatandaşlar yaklaşık 3 saat boyunca kadın ve erkek spor antrenörleri eşliğinde fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, sağlıklı beslenme ve daha birçok konuda sağlıklı ve psikolojik olarak destekleyici hizmetlerden yararlanıyor.