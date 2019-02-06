Diyarbakır'da 50 spor tesisi inşa edildi

Kentte spor yapma alanlarının yeterli sayıda olmadığını göz önünde bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı noktalarında futbol, basketbol, yüzme, voleybol, jimnastik ve kort tenisi olmak üzere toplam 50 adet spor tesisi inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. Gerçekleştirdiği projelerle birçok alanda eğitime katkı sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yer alan daha önce Konuk Evi olarak kullanılan binayı Bilgi Evi'ne dönüştürdü. 12 derslik, 2 kütüphane, 1 bilişim sınıfı, galeri, konferans ve galeri salonlarının yer aldığı Bilgi Evi'nden 7-14 yaş arası öğrenciler yararlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, 7-16 yaş arası çocukların boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla ücretsiz açtığı yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. 2017 yılında tesis yetersizliği nedeniyle 13 branşta açılan spor okullarından 3 bin, 2018 yılında tesislerin hizmete girmesiyle birlikte 7 bin çocuk yaz spor okullarında eğitim aldı. Çocuklara spor malzemeleri ve servis imkanları ücretsiz sağlandı.

Çocuk yaz kampından 2 bin 200 kişi faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği çocuk yaz kampından, 2017-2018 yılları arasında toplam 2 bin 200 kişi faydalandı. Çocukların gruplar şeklinde kabul edildiği ve Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Beldesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kampta alanında uzman yüzlerce eğitmen görev yaptı. Diyetisyenler tarafından belirlenen günlük 4 öğün yemeğin dağıtıldığı kampta çocukların kıyafet ve temizlik ürünleri de ücretsiz karşılandı. Her grubun 5 gün tatil yapma imkanı yakaladığı kampta çocuklara yönelik sportif, sanatsal ve sosyal etkinlikler de düzenlendi.

Çocuklara,3 bin 500 adet bisiklet

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocukları spora, sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocukların obezite hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla 3 bin 500 adet bisiklet dağıttı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların örgün eğitimleri dışında boş vakitlerini verimli geçirmeleri, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla futbol, basketbol, güreş, kort tenisi, voleybol, judo, taekwondo, kick boks ve halk oyunları olmak üzere 9 branşta açtığı kış spor okullarında 443 çocuk faydalandı. Uzman eğitmenlerin görev aldığı spor okulunda 7-18 yaş arası çocuklar eğitim gördü.

Bilgi Evi bin 200 öğrencinin katılımıyla eğitimlere başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı,7-14 yaş arası öğrenciler için eğitim yuvasına dönüştürdüğü Türkçe, matematik, fen teknolojileri ile İngilizce temel dersleri dışında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerinde gerçekleşeceği Bilgi Evi bin 200 öğrencinin katılımıyla eğitimlere başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek yerlerinden olan Yenişehir ilçesi Ofis semtinde inşa ettiği Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı. 27 Haziran 2018'de faaliyetlerine başlayan Millet Kıraathanesi bünyesinde binlerce kitap bulunduruyor. Millet Kıraathanesi'nde vatandaşlar kitap okuyarak boş zamanlarını verimli şekilde değerlendiriyor.

Bünyesinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi, 2017-2018 yılları arasında onlarca seminer düzenleyerek madde konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Seminerler dışında çocuk yaz kampında minikleri de bilgilendiren merkez, ayrıca DİSMEK kursunda eğitim gören kursiyerlere yönelikte seminerler düzenledi.