İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler başladı

Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Diyarbakır’da kısıtlamanın ilk dakikalarından polis ekipleri tarafından uygulamalarda başladı.

Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Diyarbakır'da kısıtlamanın ilk dakikalarından polis ekipleri tarafından uygulamalarda başladı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında da 56 sürecek kısıtlamayla birlikte Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir ve Sur ilçelerinde denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ile minibüsler ve otomobiller durdurularak, sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.