İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da 593 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 593 kilo esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı.


Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 390 kilogram kubar esrar ve 203 kilogram toz esrar ele geçirilerek olayla alakalı 6 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.