Diyarbakır'da “5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi” açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 kız kardeşin “5'i Bir Yerde” karma sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmalarla gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Rozerin, Aleyna, Dilara Nur, Elif Ecrin ve Ebru Eylül Özdemir kardeşlerin yaptığı resimlerin yer aldığı “5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisini” sanatseverlerle buluşturdu.

Serginin açılışını, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Ömer Buğday, Kent Konservatuarı Şube Müdürü Erol Kaplan ve Ressam Ramazan Özdemir yaptı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan sergi salonunda açılan sergide 79 karma resim sergileniyor. Sergi,6 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak.