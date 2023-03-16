İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.