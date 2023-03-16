Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.