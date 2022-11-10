Diyarbakır'da 60 bin çocuk, spor ve sanat ile buluştu

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçenin 42 mahallesinde hayata geçirdiği “Mahallede Spor ve Sanat", "Yenişehir Spor Akademisi Projeleri” ile 60 bin çocuğa ulaştı.

Gençleri ve çocuklara sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Yenişehir ilçesinde profesyonel eğitmenler eşliğinde yürütülen sportif faaliyetler kapsamında geleneksel okçuluk, dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol ve çocuk oyunları turnuvaları ile Yenişehir Spor Akademisinin 16 branşta 90 eğitmenle açtığı ücretsiz spor kursları 60 bin çocuğu spor ve sanat ile buluşturdu.

Yenişehir ilçesinde bulunan El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonu'nda faaliyetlerinin yürütüldüğü voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, plates, step aerobik, atletizm, yakın savunma, dart, kickboks, dağcılık, taekwondo gibi kurslara şimdiye kadar yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterirken aynı zamanda Yenişehir Belediyesi tarafından Spor Akademisindeki eğitimler sonucunda başarılı ve yetenekli olan sporcuların Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte lisansları çıkartılarak askeri polis okulları, spor liseleri ve beden eğitimi bölümleri sınavlarına da hazırlanmaları sağlanıyor.

Başarılı bir sezon geçiren Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Erkekler Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen Play-Off 2021-2022 Voleybol Sezonu 2.Lig Erkekler Final Etabı grup karşılaşmalarında 6 puan alıp sezonu grup lideri olarak tamamladı. Bölgede bir ilki gerçekleştiren takım 2022-2023 Voleybol sezonunda Alparslan Endüstri Erkekler 1.Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanırken spor kulübü bünyesindeki Erkekler Futbol Takımı ise Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.