Diyarbakır'da 600 bin adet ‘Şabut balığı' su kaynağına bırakıldı

Diyarbakır'da, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde 600 bin adet yavru “Şabut balığı” su kaynağına bırakıldı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde ilimize tahsis edilen 600 bin adet şabut balığı yavrusu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personellerince Ilısu Barajı 13.Bölge Bismil ilçesi Sinan köyü mevkiine bırakıldı” ifadelerine yer verdi.