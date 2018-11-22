Diyarbakır'da 600'den fazla yükümlünün faydalandığı proje tamamlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve denetimli serbestlikten yararlanan 600'ü aşkın yükümlünün katıldığı “Umuda el verelim” SODES projesi tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen “Umuda el verelim” SODES projesi Cegerxwin Kültür Merkezinde düzenlenen konser ve sergi ile tamamlandı. Etkinliğe, Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile denetimli serbestlikten yararlananlar katıldı. Proje ile cezaevinden salıverildikten sonra denetimli serbestlikten yararlanan suça karışmış ve yasadışı madde kullanımı nedeniyle bağımlılık tedavisi gören 600'ü aşkın kişi faaliyetlere dahil edildi.

Amaç, suç işleme risklerini ortadan kaldırmak

Bu proje ile denetimli serbestliğin amaçları doğrultusunda, yapıcı, planlı ve denetimli bir şekilde topluma kazandırılabilmeleri için farkındalık düzeylerini arttırmak, suç işlemelerine neden olan davranışların düzeltilmesini sağlamakla beraber onlara destek olabilmek, onları motive edebilmek, sorumluluk alma bilinci geliştirebilmek, önemsendiklerini hissettirebilmek hedeflendi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyelerde ve MEKSA Vakfı atölyelerinde çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğrenebilecekleri, bazı spor faaliyetlerini yürütebilecekleri, meslek edindirmeye yönelik kurslarla hobi edinmeleri ve bir istihdam kapısı olabilecek beceriler geliştirebilmeleri hedeflenerek bu yönde faaliyetler yürütüldü. Proje kapsamında çocuk ve genç yükümlülerin çeşitli etkinlik ve gezilere katılımlarının sağlanması ile cezaevinden çıktıktan sonraki adaptasyon süreçlerini hızlandırmak, suç işleme ve madde kullanımına tekrar başlama risklerini ortadan kaldırarak olumsuz davranışlardan uzak kalabilmelerini sağlamak da projede hedeflenen çalışmalar arasında yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan programda proje koordinatörü Emre Bilinmiş tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından bağlama kursu kursiyerlerince müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“Başarıyla sonuçlandı”

Proje ile ilgili konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, “SODES kapsamında Diyarbakır Valiliği ile yapılan işbirliği sonucunda diğer katılımcı kurumların da büyük desteğiyle yaklaşık 1 yıldır devam eden çalışmalar amaca hasıl olacak şekilde başarıyla sonuçlandı. Bu çalışmalara katılan, iştirak eden tüm denetimli serbestlik kapsamındaki arkadaşlarımıza başarıları sonucundaki belgeler kendilerine ibraz edilecek. Biz yargı olarak hep ceza veren, cezai işlem uygulayan bir kurum olarak biliniyoruz. Herhangi bir şekilde yargısal bir faaliyete uğramış arkadaşların topluma geri dönmeden önceki son durakları olan denetimli serbestlik aşamasında bu toplumsal uyumu sağlamaya çalışmak, onların bu dezavantajlı dönemlerini en azından aza indirmek açısından olumlu sonuçların alındığını gördük. O anlamda bir mutlu ve memnunuz” dedi.

Program sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.