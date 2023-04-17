Diyarbakır'da 621 aileye yuva olacak konteyner kentte çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kentte, çevre düzenlemeleri devam ediyor.

‘Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir yandan yaralar sarılırken bir yandan afetzedelerin barınma ihtiyacı gideriliyor. Bu çerçevede depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 621 aile için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda kurulumu süren konteyner kent tamamlanma aşamasına geldi.

Bu haftadan itibaren afetzedelerin yerleştirilmesi düşünülen konteyner kentin çevre düzenlemeleri yapılırken, çocuk oyun parkı, sağlık tesisi, çamaşırhane, market, mescit ve basketbol sahası da yerleştirildi.

621 ailenin barınabileceği konteyner kentte çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra afetzedelerin yerleştirilmesi planlanıyor.