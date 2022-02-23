Diyarbakır'da 65 yaş vatandaşlara sağlık hizmeti

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ilçede yalnız yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evde ücretsiz doktor muayenesini, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımı ve hastanelere nakillerini sağlıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile sürdürülen YADES Projesi ile 65 yaş ve bakıma muhtaç yaşlıların öncelikle evlerinde değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Belediyeye ait sosyal taksiler ile hastanelerde sağlık taramasından geçiriliyorlar.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçede YADES Projesi ile 65 yaş ve bakıma muhtaç yaşlıların öncelikle evlerinde değerlendirmelerin yapıldıktan sonra Sosyal Taksileri ile genel sağlık taramaları yapılmaları ve tedavileri için hastanelere ücretsiz bir şekilde sevklerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

“Ev ev gezerek ihtiyaçları belirledik”

Beşikci, göreve gelir gelmez tüm ilçeyi ev ev gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını ve belediyeden isteklerini belirlenmesini sağladıklarını anlatarak, “YADES Projemiz ile özellikle yalnız yaşayan, fiziki engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde ücretsiz doktor muayenesi, sağlık hizmeti, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımı ve hastanelere nakilleri yine Belediyemize ait sosyal taksilerimiz ile ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca Yaşlı Destek Programımız kapsamında yaşlılarımıza yönelik seminerler, eğitimler, gençlerle toplantılar, hobi atölyeleri, kültürel ve sanatsal faaliyetler de düzenlenmektedir" dedi.