Diyarbakır'da 7 ayda 7 ton ‘düşük ayarlı sahte altın' ele geçirildi

Piyasadaki düşük ayarlı altınların önüne geçmek için Darphane Genel Müdürlüğünün bastığı altınlar Diyarbakır'da piyasa sürüldü. Ayarı düşük olanlar makasla doğrandı. Satışını oda olarak kesinlikle yasakladıklarını belirten Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, düşük ayarlı altınların piyasadan yüzde 90'ının temizlendiğini belirtti.

Diyarbakır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ile çalışmayı yürüten Yüksel, sahte ve düşük ayarlı altının piyasadan kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Düşük ve sahte ayarlı altının kent esnafı için büyük sıkıntılardan biri olduğunu ifade eden Yüksel, “Seçim çalışmalarımızı yaparken özellikle sektörün bir parçası olduğumuz için kendimizi sorumlu kişi hissettik. Buna dayanarak da yola çıktık. Biz esnafımızı gezerken sıkıntılarımıza artık bir çözüm bulmak amaçlı yola çıktık. Çok sıkıntılarımız bulunmaktadır. Özellikle kabullenilmeyen düşük ayarlı altınlar çok. Türkiye'de bazı illerimizde var, ama Diyarbakır bunu biraz aşmış. Bu büyük bir sıkıntıydı. Bir esnaf olarak ben bunu kabullenemedim” dedi.

Yönetime gelmeden önce düşük ayarlı altınların kontrolsüz bir şekilde kentte piyasaya sürüldüğünü hatırlatan Yüksel, “Kötü niyetli kişiler bunu kendine beslenme alanı yapmış. Tabii bu çetin bir yol. Biz bu mücadeleyi verirken her şeyi göz önüne aldık. Sağ olsunlar uygulamamızı il emniyetimiz ve valiliğimizle birlikte yürütüyoruz. Sahte altın operasyonumuzun yüzde 90'ı başarılı bir şekilde temizlendi, yüzde 10 civarında ise biraz sorun var. Bunları da inşallah halledeceğiz” ifadelerinde bulundu.

"Bu altınlar 22 ayar değil de, 18 ayar, 19 ayardır"

7 ay içerisinde 7 ton sahte altınının ele geçirildiğini ve bunun korkunç bir rakam olduğuna dikkat çeken Yüksel, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar sadece yetki sahibi olan darphanedir. Cumhuriyet serisi dediğimiz altınlar dışında herhangi bir altının basımı yasaktır. Bunlar da yasadışıdır. Ne yazık ki yasadışı ürünler piyasada geziyordu ve ayarları bayağı düşmüştü. 14 ayara kadar düşen cumhuriyet altınlar vardı. Bu da normal ayarlı altınla arasında korkunç bir fark olduğunun göstergesiydi. Bu durumda hem esnafımız hem de vatandaşımız mağdur oluyordu. Şu an Türkiye'nin bütün illerinde Diyarbakır ürünü artık şeref aldı. Artık il dışındaki esnaf Diyarbakır ürününü rahat bir şekilde alıyor. 7 aydır toplanan sahte altın rakamı, 7 ton. Hakikatten korkunç bir rakamdır. Ayda 1 ton sahte altın toplandı. Bu altınlar 22 ayar değil de, 18 ayar, 19 ayardır. Çok şükür bunları topladık. Bu ürünleri biz toplayıp direkt eritmeye veriyoruz.”

"Vatandaşımız ve esnafımız sahte düşük ayarlı altını fark edemez"

Vatandaş ve esnafın sahte düşük ayarlı altını ayırt edemediğini aktaran Yüksel, “Hiçbir vatandaşımız sahte düşük ayarlı altını ayırt edemez. Çünkü bunlar gerçek altın olarak görünüyor. Ama içerisine gizli bakır yerleştirilmiş. Bu altınların ayarında kaçırma bulunmaktadır. Bundan dolayı vatandaşımız sahte düşük ayarlı altını fark edemez. Aynı zamanda esnafımız da bu altınların düşük sahte altın olduğunun farkına varamaz. Çoğu meslektaşımız zaten istemeyerek kontrolsüz bir şekilde bu altınları almıştır. Hiçbir esnafımız şimdiye kadar bu konuda başını ağrıtmamış” diye konuştu.