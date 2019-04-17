Diyarbakır'da 720 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan iki ayrı operasyonda toplam 720 kilo 100 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı. 2019 yılında yapılan 339 operasyonda ise 2 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Nisan 2019 günü Kocaköy ilçesi yakınlarında durdurulan bir araçta 210 kilo kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı. 16 Nisan 2019 günü Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı köyünde bulunan ikamette 510 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak şüpheli şahısların yakalanması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

2019 yılında 339 operasyon yapıldı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15-16 Nisan 2019 tarihlerinde toplam 720 kilo 100 gram esrar ele geçirilmiş, 3 şahıs yakalanmıştır. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliklerimizce ilimiz genelinde 2019 yılında 339 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 463 şahıs yakalanmış, 140 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır.

Operasyonlarda; 1 ton 159 kilo 116,41 gram kubar Esrar, 690 kilo 575,52 gram toz esrar, 320,26 gram plaka esrar, 8 Kilo 650 gram Skunk olmak üzere toplam 1 Ton 858 kilo 662,19 gram esrar, 7,33 gram Afyon, 151 kilo 27,12 gram eroin, 8,61 gram kokain, 10 kilo 485,96 gram metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 94 adet sentetik ecza, 52 bin 250 adet ecstasy, ayrıca; 10 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 202 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 136 TL ve 400 dolar para ele geçirilmiştir" denildi.