Diyarbakır'da 79 bin 269 kişiye 792 milyon lira ödeme yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Alaattin Parlak, Diyarbakır'da tespit edilen ve sisteme girilen ağır, orta ve az hasarlı yapılar için hane başı 10 bin TL olmak üzere 79 bin 269 kişiye 792 milyon 690 bin TL tutarında ödeme yapıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü tarafından şehirde 21 Şubat tarihine kadar merkez ilçe ve mahallelerdeki toplam bağımsız bölümün yüzde 89'unun hasar tespit çalışması yapıldığını belirti.

Depremde evleri ağır ve orta hasarlı olan 5 bin 114 vatandaşın KYK yurtlarına yerleştirildiğini ifade eden Parlak, Çadır Kent hazır durumda. İhtiyaç duyulması halinde halkımızın kullanımına sunulacaktır. Konteyner Kentte ise hazırlıklarımız büyük bir hız ile devam etmektedir” dedi.

Deprem sonrası şehirde şu ana kadar hasarlı olduğu tespit edilen ve sisteme girilen ağır, orta ve az hasarlı yapılar için hane başı 10 bin TL olmak üzere 79 bin 269 kişiye 792 milyon 690 bin TL tutarında ödeme yapıldığını aktaran Parlak, hasra tespit çalışmalarının devam etmekte olduğunu kaydetti.