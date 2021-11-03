Diyarbakır'da 8 bin öğrenci ilk defa sinema ile tanıştı

Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için etkinliklerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaptığı etkinlikle hayatlarında ilk defa sinemaya giden 8 bin çocuk, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' adlı sinema filmini keyifle seyretti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilerin filmi izlerken heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hani Gürbüz Bilgievinde görevli Türkçe Öğretmeni Nezahat Ekin, çoğu öğrencilerinin sinemaya daha önce gitmediğini söyledi. Öğrencilerin farklı bir sosyal aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Ekin, “Çok güzel bir program. İlk defa sinemayla buluşmaları öğrenciler için çok büyük bir şey aslında. Çok mutluyuz” dedi.

Rehber Öğretmeni Abdulvahit Yıldız, öğrencilerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. İlk defa sinemaya geldiğini ve bu nedenle sevinçli olduğunu ifade eden Ecrin Yıldırım ise “Film çok güzeldi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını öğrendik. Bu sinema deneyimim için valimize ve büyükşehir belediyemize teşekkür ederim. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

Öğrencilerden Beyzanur Aslan, büyük ekranda film izlemenin çok keyifli olduğunu belirterek filimden çok etkilendiğini kaydetti.