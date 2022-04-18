Diyarbakır'da 8 camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 8 farklı camiden ses sistemleri ve elektronik eşya hırsızlığı yapan ve en son girdiği camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1012. Sokak Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan 500 Evler Camii'nde hırsızlık olayı meydana geldi. 14 Nisan'da akşam ezanının okunması sonrası camide kimse olmadığı sırada içeri giren bir şahıs, ses sisteminin olduğu odaya yöneldi. Ses sisteminin olduğu odanın kapısını açamayan hırsız, camı kırıp içeri girdi. 2 adet ses sistemi için kullanılan anfi, 2 adet aydınlatma için kullanılan piknik tüpü ve elektrik süpürgesini ağır olduğu için alamayınca 20 metrelik kablosunu keserek çalan şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan polis, 37 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının 162 saatlik görüntü kaydını inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Y.K. isimli şüpheli, yine bir camide hırsızlık yaptığı sırada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

8 farklı camiden 4 televizyon ve 7 adet ses sistemi çaldığını itiraf eden Y.K.'nın ikametinde yapılan aramada bulunan cihazlar camilere teslim edildi. Gözaltına alınan Y.K., emniyetteki sorgusu sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.