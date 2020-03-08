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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi.


Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Dün akşam saatlerinde araç trafiğine kapatılan İstasyon Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirilirken, daha sonra mini konser ile vatandaşlar alkış eşliğinde halaylar çekti.

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