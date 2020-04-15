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Diyarbakır'da 8 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Diyarbakır’da kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve silahla yaralama suçlarından aranan ve 8 yıldır firari durumda olan zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve silahla yaralama suçlarından aranan ve 8 yıldır firari durumda olan zanlı yakalandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar'a bağlı Başalan Mahallesinde ikamet eden ve hakkında kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve silahla yaralama suçlarından arama kaydı bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan F.A.'nın mahalleye geldiği bilgisinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Bahse konu şahıs, yapılan fiziki takip sonrasında, Başalan Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yakalanan şahıs gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firar durumunda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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