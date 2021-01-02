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Diyarbakır'da, 80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Diyarbakır’da, devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Diyarbakır'da, devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Devam eden 80 saatlik kısıtlamada Diyarbakır'da, cadde ve sokaklarda sessizlik devam ederken, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet göstermeye, vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Dışarı da olan vatandaşlar ve otomobilleriyle trafikte olan vatandaşlara polis ekipleri tarafında kentin birçok noktasında izin belgesi ve kimlik kontrolleri uygulaması yapılıyor.

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