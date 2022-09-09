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Diyarbakır'da 800 öğrenci Akademi Lise ile üniversiteli oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki akademi liselerde gördüğü eğitimle 800 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki akademi liselerde gördüğü eğitimle 800 öğrenci üniversiteye yerleşti.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye akademi liselerde hazırlanan gençleri hayallerine kavuşturdu. Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde ücretsiz eğitim gören 800 öğrenci farklı şehirlerde üniversiteye yerleşti.

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