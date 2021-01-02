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Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 13.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 13. Sokakta bulunan Ok Apartmanında tek başına yaşayan 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.


Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 13. Sokakta Ok Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan Bahriye Dündar, (88) sabah saatlerinde kapısını çalan komşular, kapı açılmayınca ailesine haber verdi. Yedek anahtar olmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri istenerek balkondan içeri girildi. Dündar'ın cansız bedeni yerde bulunurken, olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerini sürdürürken, komşuların iddiasına göre Dündar'ın kalp, şeker gibi kronik hastalıkları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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