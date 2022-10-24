Diyarbakır'da 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon: 5 tutuklama

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonu sonucu gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 19 Ekim‘de Ergani ilçesinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narko ekiplerinin yapmış olduğu başarılı operasyonda; 471,84 gram kubar esrar maddesi,3,81 gram metamfetamin maddesi, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 22 adet fişek, 8 adet av fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalandı. Emniyet birimlerinde tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilerek 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.