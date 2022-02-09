Diyarbakır'da 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde stant açıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM'de stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açtığı stantta ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, vatandaşları sigarayı bırakma konusunda bilgilendirerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Stant görevlisi Hüseyin Gizlenç, dünyada, insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisinin sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak belirlendiğini belirten Gizlenç, “Stant açıp farkındalık oluşturmak için sigarayı bırakma çağışında bulunduk. Buraya gelen vatandaşları sigara bırakma konusunda bilgilendirerek, ne yapmaları gerektiğini, nereye başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verip, broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlar, ALO 171 arayarak yardım isteyebilirler. Kentte bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) polikliniklerimize müracaat ederek sigara bırakma konusunda yardım alabilirler” dedi

Ceylan Karavil Park AVM Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Didem Yılmaz Oto, AVM'nin açıldığı günden bu güne kadar tüm önemli gün ve haftalarda toplumu bilgilendirici, farkındalık oluşturan çalışmalarıyla kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal sorumluluk bilinci ve duygusuyla kapılarını böyle projelere ve çalışmalara açtığını belirterek, bugünden sonrada destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.