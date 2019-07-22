Diyarbakır'da 979 sokak hayvanın bakım ve tedavileri yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik kazası ve çeşitli nedenlerle 2019 Nisan ile Temmuz ayları arasında Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 979 sokak hayvanının tedavi ve bakımlarını gerçekleştirirken, yeni yürüteceği çalışmayla kent merkezinin 110 farklı noktasına su ile mama kabı bırakıp, hayvan bakım evini baştan sona yenileyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Nisan ile Temmuz ayları arasında 979 sokak hayvanının bakım ve tedavilerini gerçekleştirdi. 979 sokak hayvanından 251'ine kısırlaştırma işlemi uygulandı; yasa gereği kedi ve köpekleri küplendirilerek tekrar alındıkları bölgelere bırakıldı. Doğaya bırakılan 251 sokak hayvanının iç-dış parazit ve kuduz aşıları yapıldı. Hasta durumda olan veya trafik kazası geçiren 464 sokak hayvanının tedavileri gerçekleştirildi. Bakıma muhtaç 264 kedi ile köpek durumları göz önünde bulundurularak merkezin farklı bölümlerine yerleştirildi.

75 sokak hayvanı sahiplendirildi

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Nisan ve Temmuz ayları arasında toplam 75 kedi ile köpeği sahiplendirdi. Sahiplendirme işlemi, hayvanlara iyi bakılacağına ve 3'üncü şahıslara verilmeyeceğine dair karşılıklı yapılan sözleşmelerle gerçekleştirildi. Engelli hayvanların daimi olarak misafir edildiği merkezde, 400 köpek ve 66 kedi olmak üzere toplam 466 sokak hayvanının beslenme ve bakımları düzenli şekilde yapılmaya devam ediyor. 466 sokak hayvanı gruplarına göre 1 kedi evi, kısırlaştırılmış, uyuz, yavru, kısırlaştırılacak, anneli yavrular, engelli, karantina, hasta ve postoperatif bölümlerinde ağırlanıyor.

"Sokak hayvanlarına karşı herkes duyarlı olmalı"

Kentin bir parçası olan sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklıdır, kentin hayvan dostu olarak anılması için ebeveynlerin çocuklarını bu konuda bilinçlendirmelerini istedi. Kent yaşamında sokak hayvanlarıyla yaşamaya alışmak zorunda olduklarını ve sokak hayvanlarının savunmasız canlılar olduğuna dikkat çeken Saçaklıdır, yaz aylarında aşırı sıcaklardan dolayı herkesin kendi evinin önüne sokak hayvanları için bir kap su bırakabileceğini ifade etti.

"Bakım evi 7/24 hizmet veriyor"

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 20 yardımcı personel ve 4 araçla hizmet ürettiklerini dile getiren Saçaklıdır, sokak hayvanları için yapılan hizmeti kent merkezi dışında 13 ilçede de yürüttüklerinin bilgisini verdi. Bakım merkezinin,7 gün 24 saat vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek çalıştığını aktaran Saçaklıdır, gelen tüm ihbarlara cevap vermeye çalıştıklarını iletti. İlaçlarla ilgili bir dönem kısmen sorunların yaşandığını ve şu an bu sorununun tamamen ortadan kalktığını belirten Saçaklıdır, şu an merkezde kısırlaştırma işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

"Sokak hayvanları için 110 farklı noktaya su kapları bırakılacak"

Yeni bir projeyle kent merkezinin 110 farklı noktasına sokak hayvanlarının su içebileceği ve beslenme ihtiyacını karşılayabileceği daimi kapların yerleştirileceğinin bilgisini veren Saçaklıdır, projenin Diyarbakır Barosu ve HAYTAP Federasyonu ile birlikte yürütüleceğini söyledi. Saçaklıdır, su kapları sistemini şamandıra şeklinde dizayn edeceklerini, bu sistemin su bittiğinde otomatik şekilde dolacağını ve projeyi 2 hafta içinde hayata geçirmeyi planladıklarını vurguladı.

Hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yenileniyor

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaklaşık 11 yıldır hizmet ürettiğini ve merkezin fiziki anlamda yıprandığını ifade eden Saçaklıdır, barınağın baştan sona yenilenmesi için bir projenin hazırlandığını belirtti. Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden yüzde 40'ı hibe şeklinde olması hedeflenen projelerinin bulunduğunu aktaran Saçaklıdır, yeni projenin mevcut hayvan bakım evine göre daha detaylı olacağını söyledi. Yeni proje ile birlikte vatandaşların, sosyal medya hesapları üzerinden bakım evini canlı yayınlarla izleyebileceğine dikkat çeken Saçaklıdır, hayvan severlerin bu sistemle rahatlıkla alanı takip edebileceklerini sözlerine ekledi.