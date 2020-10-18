Diyarbakır'da 994 kilo esrar, 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 994 kilogram esrar, 247 bin 400 kök kenevir ile bir adet silah üstü termal cihaz ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Kayacık, Ortaç ve Yalaza Mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda 30 farklı noktada, 780 kilogramı toz, 214 kilogramı kubar olmak üzere toplam 994 kilogram esrar maddesi, 247 bin 400 kök kenevir bitkisi, 1 adet silah üstü termal cihazı, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet uyku tulumu ile 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narkoterörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.