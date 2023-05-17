Diyarbakır'da acenteciler turizm sorunlarını ele aldı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay, Diyarbakır'da faaliyet gösteren acentelerle görüşüp turizmdeki sorun ve çözümleri üyeleriyle birlikte ele aldı.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay ile TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Yönetimi, kentte bulunan turizm seyahat acenteleriyle sektördeki eksiklikleri, sorunları ve çözüm önerilerinin haritasını çıkarmak için bir araya geldi.

Ülke genelinde yaşanan pandemi dönemi ve deprem felaketinden turizm acentelerinin büyük ölçüde etkilendiğini belirten Baturay, “Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte bölge acenteleri ile bir araya gelerek talep ve sorunlarına çözüm üretip bölgede turizmi canlandıracaklarını ifade etti.

Mezopotamya Temsil Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kentte bulunan acenteleri ziyaret eden Başkan Baturay, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ın bağlı bulunduğu TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kuruluna bağlı 210 acentenin bulunduğunu anımsatarak, “Diyarbakır ilimiz surları, iç kalesi, kentsel tarihin gelişimini tüm evreleriyle simgeleyen çeşitli anıtsal yapıları, geleneksel konut dokusu ve buraya egemen olmuş büyük uygarlıkların bıraktıkları belgesel değerleri günümüzde yansıtan kültürel kimliğiyle yalnız Türkiye'nin değil, tüm dünyanın da en önemli kentlerinden biridir. Aynı zamanda ilimiz Diyarbakır, Türkiye'nin belli bir kısmına yayılmış olan turizmine alternatif olarak hem kültür hem de inanç turizmi açısından cazibe merkezidir” dedi.

“Sezonunu 12 ay sürdüreceğiz”

Baturay, şöyle konuştu:

"Hem ilde hem de bölge temsil kuruluna bağlı bulunan Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde pandemi ve deprem felaketi sonrası bu illerimizde acentelerimizin mevcut durumunu tespit ederek, hem kendi sorunlarını hem de başlayan turizm sezonuyla ilgili yapılması gereken çalışmalarda ortak kararlar alarak yeni sezonda turizm canlılığımızı daha da artırmak istiyoruz. Amacımız bölgede yeni rotalar belirleyerek turizm sezonunu 12 ay sürdürmek istiyor. Yaşamış olduğumuz dört mevsimde bölgemize turist çekmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."