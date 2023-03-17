Diyarbakır'da acil yıkım kararı alınan yapılar bir bir yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

24 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları çerçevesinde Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi A, C ve D blokta yıkım çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Yenişehir ilçesinde ayrıca Aziziye Mahallesi'nde bulunan 2 metruk yapı ile Dokuzçeltik Mahallesi'nde bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar ilçesinde ise acil yıkım kararı verilen 10 yapıda ekipler, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Çarkanat 18, Akar 1, Taş, Yalman 4, Kaymaz 4, Menekşe, Çelebi 5, Barış 2 apartmanlarında yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten ekipler, ayrıca ilçede bulunan 2 metruk yapının da yıkımını gerçekleştirecek.

Yıkımı tamamlanan yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Dokuzçeltik Mahallesi'nde bulunan Hafriyat Depolama Alanı'na taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından hasar alan ve vatandaşlar için tehlike arz eden minareleri de yıkıyor. Bağlar ilçesi Yenihal Cami ile Yenişehir ilçesinde bulunan Köy Hizmetleri Cami minareleri ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Ekiplerin, hasar tespiti yapılan ve yıkım kararı çıkan minarelerin yıkımını gerçekleştirmeye devam edeceği belirtildi.