Diyarbakır'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitim ve öğretim iş birliği protokolü kapsamında Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan Kayapınar Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in video konferansla, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, sahip oldukları mesleklerini geliştirmeleri ve yarım kalan mesleki becerilerini tamamlamaları amacıyla faaliyete geçirilen Kayapınar Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve ilgililer katıldı.

Vali Karaloğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada “7 branşta açmış olduğumuz Adalet Mesleki Eğitim Merkezimizin ilimize, ülkemize ve insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum, merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.