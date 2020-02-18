Diyarbakır'da ‘adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler' programı

DİYARBAKIR (İHA) – Dicle Üniversitesi'nde adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler' programı düzenlendi. Etkinlik sonunda üniversite tarafından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ‘fahri doktora' unvanı verildi.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen törene Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve kamu kurum ve kurum yönelticileri ve müdürler katıldı.

Törende konuşan Malkoç, Diyarbakır'ın medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi. Malkoç, “Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Sadece bölge açısından değil, çevremiz ve çevre ülkeler ile dünya açısından da önemli bir şehrimizdir. Şimdi değil, tarihin olduğu günden beri, insanlığın var olduğu günden beri ve medeniyetin merkezi kadim bir şehirdir. İslam'la müşerref olan Anadolu topraklarının şehri ve İslam ile müşerref olduktan sonra Anadolu'yu İslamlaştırma merkezlerinden birisidir. Bunları söylemek belki kolay, günümüzde çok etkili ülkeler var. Dünyada söz sahibi olan şehirler var ama onlar bugünler için öyle, acaba 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ve 500 yıl sonra bakalım nasıl olacaklar. Diyarbakır kurulduğu günden beri dünyanın gündeminde ve dünyanın medeniyet beşiğidir. Bunu şunun için çok rahatlıkla söylüyorum, bugün dünyada bilinen başkentler var, Londra, New York, Paris, Berlin, Moskava veya Seul benzerleridir. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki ve bilim onu bize söylüyor ki bu şehirlerin hiçbiri yokken Diyarbakır vardı, Diyarbakır. Diyarbakır bu yönden şehirlerin anasıdır” dedi

“Siz Türkiye'nin 2053 yılının yöneticileri olacaksınız”

Üniversite öğrencilerine de nasihatler veren Malkoç, “Kendinizi en güzel şekilde yetiştiriyorsunuz çünkü annenizin, babanızın, ailenizin sizden umudu ve beklentisi var. Mezun olunca iş hayatına atılacaksınız, evleneceksiniz, çoluğunuz çocuğunuz olacak ve dünyanın meşgaleleri ile uğraşacaksınız. Sizlere umut bağlayanların umudunu ve heyecanını boşa çıkarmayacaksınız. Ayrıca vatanın, milletin ve bütün insanlığında sizden beklentileri var. Siz Türkiye'nin 2023'ünün üniversite mezunları olacaksınız. Siz Türkiye'nin 2053 yılının yöneticileri olacaksınız. Kiminiz üniversitede hoca olacak, kiminiz iş dünyasına atılıp ihracatçı ve ithalatçı olacaksınız. Belki daha iyi yerlerde 2053'te görev alacaksınız” diye konuştu.

Malkoç'un ardından konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da çok anlamlı bir buluşma gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Şeref Malkoç'a üniversitemizin senatosu çok yerinde bir karar ile fahri doktora unvanı tevcih ediyor. Bu kararı ve bu iradeyi sergilendikleri için değerli rektörümüz ve senatoyu içtenlikle tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül tarafından fahri doktora cübbesi giydirildi.

Tören çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.