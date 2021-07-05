Diyarbakır'da afet eğitim çadırı hizmete başladı

Diyarbakır'da AFAD eğitim çadırları açılmaya devam ediyor.

Diyarbakır AFAD, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, çalışmalarıyla ilgili tanıtım yapmak ve vatandaşları afetler hakkında bilinçlendirmek için AFAD eğitim çadırı açıldı. Kayapınar ilçesi 75 yol parkında açılan çadırda AFAD ekiplerinin müdahale ettikleri olaylarda çektikleri fotoğraflar sergilenirken, çadır girişinde Diyarbakır AFAD gönüllüleri vatandaşlara AFAD ile ilgili broşürler dağıttı. Açılışa Diyarbakır Vali yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AFAD gönüllüleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak, 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlendiğine işaret ederek, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, vatandaşların, yaşadıkları yerde afet riskleri hakkında farkındalık kazanmaları, Afet öncesi sırası ve sonrasında kendilerinin ve çevrelerindeki yakınlarının zarar görebilirliklerini azaltmak için ne gibi önlemler almaları gerektiğini, anlatıklarını söyledi. Çakmak, “Afet eğitim çadırımız yıl boyunca, hafta içi her akşam 17:00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek, tüm vatandaşlarımızı misafirimiz olmaya davet ediyoruz” dedi.