Diyarbakır'da ağaçlık alanda 100 kilo esrar bulundu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda 100 kilo toz esrar bulundu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda 100 kilo toz esrar bulundu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında yasa dışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine, arazide arama-tarama çalışması yapıldı.
Arama-tarama faaliyeti esnasında ağaçlık alanda gizlenmiş çuvallar içerisinde 100 kilogram toz esrar bulundu. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.
Operasyonla ilgili çalışma devam ediyor.