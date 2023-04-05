İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü

Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü.

Diyarbakır'da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çöktü.


Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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