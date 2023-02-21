Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı teknik ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapısal hasar almış acil yıkılması gereken binaları tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 20 Şubat itibariyle 35 yapının yıkımına karar verildi.

Bu çerçevede merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi üzerindeki 9 ve 10 katlı ile 485 Sokakta bulunan 10 katlı binanın yıkımına sabah saatlerinde başlandı. İlk olarak Taş Apartmanı binasının yıkımı başlandı. Daha sonra Yalman ve Akar Apartmanları yıkılacak.

Güvenlik önlemleri alınan yıkımda toz olmaması için ekipler binalara su tuttu.

Diğer acil yıkım kararı verilen binalar ile iş yeri ve camilerin de arasında yer aldığı yapılar sırayla kontrollü bir şekilde yıkımı yapılacak.

Öte yandan, vatandaşlardan biri, güvenlik çemberini aşarak binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yıkımı yapılan binaların arasında bulunan Hisami Apartmanı deprem ile birlikte yıkılıp, 101 kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır genelinde 414 vatandaş depremden hayatını kaybetmişti.