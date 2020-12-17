Diyarbakır'da ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent içinde çalışan ve azami yükü 3 bin 500 kilogramın üzerinde olan ağır tonajlı araçlara yönelik rutin uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin korona virüs tedbirlerine uyarak yaptığı denetimlerde özellikle ağır tonajlı araçlar, hafriyat kamyonları, beton mikser, kömür kamyonları gibi araçlar kontrol ediliyor. Üzeri branda ile kapalı olmayan, aşırı yük taşıyan ve tekerlerinden yollara çamur dökülen araçlar uyarılıyor ve cezai işleme tabi tutuluyor. Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekiplerince kentin farklı noktalarında günlük yapılan denetimlerde araçların istiap haddi ile hafriyat ve mıcır kamyonlarının üzerinin branda ile örtülü olması kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca araç sürücüleri kurallara uygun hareket etmeleri için uyarıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ağır tonajlı araç denetimlerinin ardından toplu taşıma yapan ticari taksi ve servis araçlarında korona virüs tedbirleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Araçların dezenfekte belgelerini inceleyen ekipler, şoför ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı.