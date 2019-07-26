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Diyarbakır'da ahır yangını korkuttu

Diyarbakır’da saman ve kışlık yakacakların bulunduğu ahırda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Diyarbakır'da saman ve kışlık yakacakların bulunduğu ahırda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonucunda evlere sıçramadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 114. Sokak'ta saman, kışlık yakacak ve defolu bebek bezlerinin bulunduğu bir eve ait ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye tedbir amacıyla ambulans da sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangın yaklaşık 1 saatte çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

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