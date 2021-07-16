Diyarbakır'da “Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu'nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesinde katılımcılara finansal okuryazarlık, dijitalleşme, e-ticaret, evliliğe adım, değerler eğitimi, evde spor, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, ailede kriz yönetimi, ennegram ve mizaç atölyesi ile yöresel yemeklerle ilgili eğitimler verildi.

Toplumda farkındalık oluşturmak, katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak adına 4 hafta süren eğitimlerden çoğunluğu kadın olmak üzere toplam 250 kişi faydalandı. Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'ndaki ‘Bizim Mekan' da düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin sertifikaları verildi.

Katılımcılara sertifikalarını dağıtan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, katılımcılara ‘Aile Okulu'na gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Eker, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.