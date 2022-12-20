Diyarbakır'da aileler, 4 yıldır HDP'nin kapısında evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 205'inci gününde HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 205 gündür devam ediyor.

2015 yılında evladı Doğan Güger'in HDP araçlığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren baba Hacı Güger, çocuğunun HDP il binasından gönderildiğini söyledi.

Polis ve askere karşı silah kullandırtılmasında kimsenin haddi olmadığını söyleyen Güger, “3. yılı geride bırakıp 4'üncü yıla girdik. Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetini tutmaktayız. Sadece kendi evlatlarımız için değil, bütün halkımızın genci içindir bu direnişimiz. Bu çocuklarımızı kandırıp dağa götürmeleri, akla ziyandır. Bunların böyle yapmalarına hiçbir hakkı yok. Çocuklarımızın eline silah verip devletimizin askerine ve polisine karşı silahı kullandırtma kimsenin haddine değil. Bizler; burada anne ve babalar olarak hakkımız olan evlat hakkını istiyoruz. Biz, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP il binasından götürülen çocuklarımızı onlardan istiyoruz” dedi.