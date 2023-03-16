Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 290 gündür devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 290 gündür kararlılıkla sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde'nin annesi Esmer Koç, kızına 'geri dön' çağrısında bulundu. 4 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "Ben evladımı istiyorum HDP ve PKK'dan istiyorum. 10 yıldır evladımın hasretini çekiyorum, hasta ve yüzde 40 işitme engelli. Kızımı götürdüklerinde ayağından henüz dikişliyken ameliyatlı haliyle götürdüler. Selahattin Demirtaş'ın annesi televizyona çıkarak evladının bırakılmasını istiyor, peki Nurettin Demirtaş neden bizim çocuklarımızı dağda bırakmıyor ve bize vermiyor. Anne yüreğimiz dayanamıyor artık 45 yıldır bu gençleri dağa götürerek öldürüyorlar. Kimse silahla ve savaşla kazanamaz, biz anneler olarak barış istiyoruz PKK o silahları gençlerin elinden bıraksın” dedi.