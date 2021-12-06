Diyarbakır'da ailesine dehşeti yaşatan katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da, 18 yaşındaki oğlunu öldüren, eşini ve kızını da ağır yaralayan zanlının ilk ifadesine ulaşıldı. Zanlının ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini saldırdı. Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edilirken, olay sırasında evde bulunan 3 ila 9 yaşlarındaki çocuklar ise evden kaçarak komşulara sığındı.

Yaşanan olayda Mahmut B., önce 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semi B.'ye salladığı bıçakla oğlunun boğazını, sonra kaçan kızı Elif B.'nin elinde bulunan makasla da kızının ensesini kesti. Olay sırasında çocuklarını kanlar içerisinde gören anne Sabika B.'nin bağırmaları üzerine cani koca bu kez ona yönelerek elinde bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Anne ve kızı ağır yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bir süre direnen katil zanlısı Mahmut B., polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası teslim oldu. Ağır yaralanan anne Sabika B. ile 15 yaşındaki kızı Elif B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Babasının bıçaklı saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden oğlu Muhammed Semi B.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Eşinin kendisini aldattığını iddia etti

Evde bulunan ve yaşları 3 ila 9 arasında değişen biri kız 2 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken, gözaltına alınan katil zanlısı baba Mahmut B., verdiği ilk ifadesinde eşiyle daha önce de tartıştıklarını ama bu kez kendisine ihanet ettiği ve aldattığı için böyle bir olay gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Katil zanlısı Mahmut B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, daha önce de ailesine şiddet uyguladığı için 3 kez evden uzaklaştırma kararı aldığı, önceki gün biten uzaklaştırma kararının sona ermesiyle eşinin tekrar bir başvurusu olmaması üzerine eve döndüğü ve olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak polisin incelemesi devam ediyor.