Diyarbakır'da AK Partili vekiller teşekkür turuna çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen Mehmet Galip Ensarioğlu , Mehmet Sait Yaz ve bölgede "Hanımağa" olarak bilinen Suna Kepolu Ataman, Kulp ilçesinde muhtarların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için destek istedi.

Dönem Diyarbakır Milletvekilleri, Kulp ilçesinde muhtarlar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. İlçe halkından 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini isteyen vekiller, kendilerine destek veren ve vermeyen vatandaşlara teşekkür etti.

Kulp ilçesinde birtakım ziyarette bulunan vekiller, Kulp İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet'i ziyaret etti. Ardından ilçe esnafı ziyaretinden sonra vekiller, mahalle muhtarları ile yemekli toplantı gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Burada bir konuşma yapan Kepolu Ataman, "Bugün teşekkür mahiyetiyle milletvekillerimizle ilçeleri dolaşıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi ayın 28'inde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Çok değerli kanaat önderlerimiz ve muhtarlarımız ayın 28'inde bir kardeşiniz olarak ben Kulp'tan destek bekliyorum. Sizin mahallenize ve ilçemize hizmet etmek istiyoruz. Oy verenin de canı sağ olsun, vermeyenin de. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.