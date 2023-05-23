Diyarbakır'da AK Partililer 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için seçim çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. AK Partili siyasiler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için destek istedi.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, Bağlar İlçesinde vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker ve Kutbettin Arzu, AK Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kırsalda Alatosun küme evlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek seçimin önemine vurgu yaptı.. Vatandaşlar, tek tek dinlendi, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek vermeleri istendi.

Ardında da ilçe merkezinde sırasıyla esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. Yapılan konuşmalarda bu seçimin tarihin en kritik seçimi olduğuna dikkat çekildi, neden Erdoğan'a destek verilmesi gerektiği anlatıldı.

Bakan Mehmet Mehdi Eker, bölgeye en büyük hizmetlerin ve demokratikleşme hamlelerinin 21 yıllık AK Parti iktidarında Recep Tayyip Erdoğan'la geldiğini kaydederek bölge halkının bir kez daha sandıkta üzerine düşeni yapacağına olan inancını dile getirdi.

Eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker ve Kutbettin Arzu ile AK Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak, halk buluşmalarının ardında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret nedeniyle Eker, Arzu ve Parlak'a teşekkür eden Başkan Beyoğlu, Bağlar'da bir yandan halka hizmet ederken, diğer yandan asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerde tarihi bir zafere ulaştırmak için yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi.