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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda atlı hırsızlık

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola alarak uzaklaştı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde at ile at ile akaryakıt istasyonuna giriş yapan şahıs, dışarıda dolaptan kola alarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir vatandaş ana yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna, at ile giriş yaptı. Akşam saatlerinde gelen ismi öğrenilmeyen vatandaş, atıyla çevreye baktıktan sonra inerek dışarıda bulunan içecek dolabını açmak için zorladı.


Şahıs, daha sonra gözüne kestirdiği dolaptan kola alarak atına atlayıp alandan uzaklaştı. Meydana gelen garip hırsızlık olayı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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