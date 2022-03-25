Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren hırsızlık

Diyarbakır'da müşteri gibi davrandıkları kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla aldıkları alyansı telefonun batarya kısmına koyan 2 şüpheli kaçmak istedikleri sırada vatandaşlar ve bekçiler tarafından yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içeride kadın müşterinin olduğu kuyumcuya giren M.D. ile M.G. isimli 2 şüpheli, iş yeri sahibi Seyithan Çetin'e alyans yüzük almak istediklerini söyledi. Vitrinde yüzüklerin bulunduğu tablayı tezgaha koyan Çetin, daha sonra diğer müşterisi ile ilgilenmeye başladı. Şüphelilerden biri, el çabukluğuyla 6 bin TL değerindeki alyansı alarak, önceden bataryasını çıkardığı telefonun arka kısmına koydu. Kadın müşterinin iş yerinden çıkıp gittikten sonra iş yeri sahibi Çetin, yüzüklerin olduğu tablayı tezgaha bıraktığı an yüzüğün olmadığını fark ederek M.D. ile M.G.'ye yöneldi. Yüzüklerin kendilerinde olmadığı belirten şüpheliler, daha sonra cep telefonundan yere atarak iş yerinden çıkarak kaçmak istedi.

Hırsızlık anı kamerada

İş yeri sahibi Çetin ve beraberindeki arkadaşı şans eseri caddede devriye görevi atan bekçilere durumu bildirmesi üzerine, şüpheliler M.D. ile M.G. kelepçelenerek gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

"Alyansı tuşlu telefonun batarya kısmına saklayarak yere atıyor"

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yaşanan olayla ilgili bilgi veren iş yeri sahibi Seyithan Çetin, "İçeriye bir bayan geldi künye bakacağını söyledi, onlar da alyans bakacaklarını söylediler. Ben de o müşteriyle ilgilenirken bakmaları için alyans tablasını önlerine bıraktım. Kadın müşteri gittikten sonra künyeleri toplarken masada bir künye daha kalmıştı. Kalan künyeyi de o şahsın elinde gördüm. Çalmaya yeltendiğini fark ettim, elinden aldım. O da sanki bakıyormuş gibi yaptı, bozuntuya vermedi. Ben de ses etmeden aldım yerine koydum. Alyanslara döndüğümde eksik olduğunu gördüm. Israrla 'Bak burada bir alyans eksik, onu yerine bırakın' dedim. Kamera açacağımı falan söyleyince paniklediler. Arkadaşımın gelmesiyle daha bir paniklediler. Biz kamerayı izledikten sonra detayları fark ettik. Cebinden bir tuşlu telefonu yere atıyor. Onun bataryasının içine saklayıp kapağı kapatıyor. Yani biz onu kamera olmazsa arasak bile aklımıza gelmeyecekti. Kamerayı açacağımızı söyleyince yüzüğü yere atıyor. Sonra emniyet güçleri geldi. Devriye gezen bekçi arkadaşlar vardı. Onlar geldi müdahale ettiler. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu.