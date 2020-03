Diyarbakır'da ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik iş birliği anlaşması' imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında uygulamalar geliştiren ASELSAN ile arasında ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik işbirliği anlaşması' imzaladı. Cumhurbaşkanlığın 23 Aralık 2019 tarihli Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde mutabakat metni imzalanan ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik işbirliği anlaşması' için bir otelde düzenlenen törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, SGK İl Müdürü Reşat Merttir, ASELSAN yönetim üyeleri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve 1 dakikalık saygı duruşundan sonra başlayan törende açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ı geleceğe taşıyacaklarını kaydetti. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır 21. yüzyılın bilgi teknolojisi temelinde akıllı bir şehir konumuna taşımak noktasında, bir büyük iradeyi bugün hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin gururu dünya markası olan, 45 yıldır Türkiye'nin yüz akı olan bugün, 2 buçuk milyar doların üzerinde bir ihracatı üretimi gerçekleştiren ve teknolojik anlamda dünyada gıptayla izlenen bir başarının adı olan ASELSAN. Türk insanının hem alın teri hem beyin teri ve emeği olan, Türkiye'nin insanlarına güvenen yerli ve milli olan ve bu teknoloji ile dünya çapında iddia sahibi olan bir ASELSAN. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte iddiasını sürdüren, uluslararası alanda belirleyen bir ülke olmasına çok önemli katkı sağlayan bir birikimdir ASELSAN. Savunma ulaşım enerji ve benzeri bütün alanlarda geliştirdiği, çözümlerle 21 yüzyılda gelişimi etkileyen ve yönlendiren bir şirkettir ASELSAN. Bugün Türkiye'de akıllı şehir bağlamında ilk defa ASELSAN da Diyarbakır'la birlikte yeni bir güç doğuyor ve hayırlı olsun diyorum. Diyarbakır'a söz verdiğimiz gibi Diyarbakır tarihinden gelen bir büyük birikimi, zenginliği ve derinliği bugün geleceğe taşıyacak bir büyük atılımı gerçekleştiriyor. 10 bin yıllık medeniyet yerleşimin şehri olan Diyarbakır bugün 21. yüzyılın gerçeği olan bilgi ve bilime dayalı teknoloji ile bütünleşiyor ve Diyarbakır'da yaşamak bir ayrıcalık bir güzellik oluyor. İnsana bağlı ve insan merkezli hayatı kolaylaştıran, teknoloji ile bütünleştiren, keyif sunan ve her alanda ve her adımda hissedilen, bir büyük dönüşüm, bugünden itibaren Diyarbakır'da başlıyor. İnsan merkezli yönetim anlayışımızın zaten olmazsa olmazı budur, teknoloji insan için vardır, her şey insana bağlı ve insana ait olmalıdır. ASELSAN çok büyük bir birikimini bugün sivil çözümlere ve şehir ölçeğini, Diyarbakır'da başlatıyor. Hep söyledik, söyleyeceğiz, Diyarbakır bu anlamda ilklerin ve yeniliklerin kenti olacak ve oldu da inşallah önümüzdeki günlerde kısa orta ve uzun dönemli ASELSAN'la bir süreci hayata geçireceğiz” dedi.

Tören imza ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.