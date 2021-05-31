Diyarbakır'da akrabalar arasında kız meselesi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da akraba oldukları iddia edilen iki grup arasında kız meselesi yüzünden sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, baba ve 2 oğlu da yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 871. sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan baba ve 2 oğlunun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.