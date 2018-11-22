Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Kesik Köprü köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çüngüş ilçesi Kesik Köprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sadık Yiğit vücuduna isabet kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerini güvenlik çemberi ile kapatılırken, köyün giriş ve çıkışlarına ekipler yerleştirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.