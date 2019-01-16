Hava sıcaklığının zaman zaman eksilere düştüğü Diyarbakır'da aktarlara rağbet arttı.

Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve bitkisel çözümleriyle hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de adını duyuran Baharatçı Kör Yusuf, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların şifa noktası oldu. 40 yıldır ağabeyiyle beraber işlettiği baharatçı dükkanında vatandaşların şifa bulduğu nokta olduklarını belirten işletmeci Süleyman Onur, kış aylarının gelmesiyle beraberinde gelen hastalıklara çare olmayı hedeflediklerini söyledi. Onur, “Yaklaşık 40 yıldır ağabeyimle beraber bu işi yürütüyoruz. İnsanlar kış aylarında müzmin hastalıkları baş gösterdikleri bir ortam soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük bunlar rövanşta olan kış aylarındaki hastalıklardır. Bunları tedavi içinde, önerdiğimiz bitkiler vardır. Ihlamur, tarçın, zencefil, zerdeçal ve benzeri bitkiler bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bitkileri tavsiyede bulunuyoruz. Soğuk algınlığı için bir karışımımız var Hacı Naide çayı dediğimiz içerisinde 8 çeşit malzemenin olduğu çayımız var. Onları veriyoruz, bunları kullandıklarında bu saydığımız rahatsızlıklara bir direnç kazandırıyor ve kısa zamanda hastalığı atlatıyor. Bitkisel tıp alternatif olarak destekleyicidir. Doktorlarımız yavaş yavaş bitkisel droglara inanıyorlar, hastalarını gönderiyorlar ve hatta kendileri gelip alıyor” dedi.

Kanser hastalarına da önerilen ilaçlar var

Kanser hastalarına da bir takım önerileri olduklarını kaydeden Onur, “Kanserli hastalıklarda bizim önerdiğimiz, bir takım ilaçlarda var. Bu kanseri yok edecek tarzda değil, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bazı önerdiğimiz ilaçlar var. Önerdiğimiz ilaçları kullandırdığımız zaman o hastalığa karşı bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Bitkileri verdiğimiz hastaların kanserin türüne göre değişiyor. Faydalı olan kanserli hastalara verdiğimiz bitkisel ilaçları etki olayını gerçekleştiriyor. Metastaz yapmışsa o ilaçların faydası olduğunu söyleyemiyoruz. O yüzden bildiğimiz inandığımız ilaçların tavsiyesinde bulunuyoruz” diye konuştu.